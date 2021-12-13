Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы Валерию Рашкину пользоваться телефоном и выходить из дома по ночам

Это произошло в связи с делом о незаконной охоте.

Народному избраннику теперь нельзя посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу, а также покидать место жительства с одиннадцати вечера до семи утра без письменного разрешения следователя. Суд принял такое решение по просьбе СК. Запрет определённых действий для Валерия Рашкина наложен на два месяца.

Обвиняемый тем временем объявил, что намерен обжаловать ограничения, которые не позволяют ему исполнять обязанности депутата Госдумы. Речь идёт об использовании интернета, телефонов. Также Рашкин подчеркнул, что у него на исполнении находится четыреста писем, которые имеют свои сроки.

В отношении депутата заведено уголовное дело по статье о незаконной охоте. По ней можно получить штраф до миллиона рублей и срок до пяти лет колонии. Вину член фракции КПРФ уже признал. Он сказал, что застрелил лося, поскольку друзья ввели депутата в заблуждение, заверив, что все необходимые разрешения на это у них есть.

И сам депутат, и другие представители руководства КПРФ допускали, что это дело может быть политически мотивированным. Именно Рашкин после сентябрьских выборов организовал в центре Москву встречу с депутатами, которую власти считают несогласованной уличной акцией.