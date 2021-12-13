Причиной смерти режиссера Сергея Соловьева стали проблемы с сердцем

Об этом сообщает агенство РИА Новости со ссылкой на источник во ВГИКе. Соловьев умер сегодня в возрасте 77 лет. В начале прошлого года у режиссера случился ишемический инсульт, его госпитализировал в тяжелом состоянии и позже перевели в реанимацию.

Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа, в числе самых известных его фильмов «Асса», «Черная роза эмблема печали красная роза эмблема любви» и «Дом под звездным небом». В начале 90-х ему присвоили звание народного артиста России.

Дата и место прощания с режиссером станут известны позже.