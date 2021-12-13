Творчество Сергея Соловьева оказало серьезное влияние на российский кинематограф – кинокритик Москвитин

Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и педагог, создатель фильма «Асса» Сергей Соловьев умер в возрасте 77 лет. Кинокритик Егор Москвитин сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что произведения Сергея Соловьева представляют собой особую категорию кино и во многом стали прорывными.

«Творчество Сергея Александровича начиналось с экранизации классического произволения «Станционный смотритель», в последствии выяснилось, что это режиссер-новатор, режиссер-революционер, и именно с ним мы будем связывать жажду перемен, жажду обновления в его самом известном фильме «Асса». Фильм «Асса» был пионером интеграции музыкантов в кино, он стал проводником рока в мир кино, мне кажется, это важный союз, улавливавший настроение людей того времени», — сказал он.

Е.Москвитин также отметил серьезное влияние, которое фильмы Сергея Соловьева в разные периоды оказывали на российский кинематограф.

«Все фильмы Сергея Соловьева можно назвать «заповедным миром его снов», каким-то неприкосновенным пространством, в котором царят собственные законы, и которыми можно наслаждаться издалека, но в которые ни в коем случае нельзя вмешиваться ни попытками анализировать, ни попытками интерпретации», — отметил он.