Судя по списку претендентов, опубликованному на сайте, больше всего номинаций у картин «Белфаст» и Власть Пса». В категории «лучший иностранный фильм» представлена картина «Купе №6», главную роль в которой сыграл российский актер Юра Борисов.
В номинации «лучшая драма», в числе прочих, на победу претендует «Дюна», «Ребенок глухих родителей» и «Король Ричард». Лучшей комедией или мюзиклом могут стать «Вестсайдская история», «Сирано», «Лакричная пицца» или «Не смотрите наверх».
Объявлены номинанты американской кинопремии «Золотой глобус»
Судя по списку претендентов, опубликованному на сайте, больше всего номинаций у картин «Белфаст» и Власть Пса». В категории «лучший иностранный фильм» представлена картина «Купе №6», главную роль в которой сыграл российский актер Юра Борисов.