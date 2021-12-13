Объявлены номинанты американской кинопремии «Золотой глобус»

Судя по списку претендентов, опубликованному на сайте, больше всего номинаций у картин «Белфаст» и Власть Пса». В категории «лучший иностранный фильм» представлена картина «Купе №6», главную роль в которой сыграл российский актер Юра Борисов.

В номинации «лучшая драма», в числе прочих, на победу претендует «Дюна», «Ребенок глухих родителей» и «Король Ричард». Лучшей комедией или мюзиклом могут стать «Вестсайдская история», «Сирано», «Лакричная пицца» или «Не смотрите наверх».

