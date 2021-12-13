Теперь кредитная организация должна выплатить не 3,5 миллиарда, а один миллиард евро, а также компенсировать французским властям ущерб и судебные издержки.
Банк признал виновным по делу о помощи французским клиентам в уклонении от уплаты налогов. UВS в ближайшее время решит, будет ли подавать новые апелляции.
В Париже суд более чем вдвое снизил рекордный штраф, назначенный швейцарскому банку UВS
Теперь кредитная организация должна выплатить не 3,5 миллиарда, а один миллиард евро, а также компенсировать французским властям ущерб и судебные издержки.