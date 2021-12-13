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21:31, 13 декабря 2021

В Париже суд более чем вдвое снизил рекордный штраф, назначенный швейцарскому банку UВS

Теперь кредитная организация должна выплатить не 3,5 миллиарда, а один миллиард евро, а также компенсировать французским властям ущерб и судебные издержки.
Банк признал виновным по делу о помощи французским клиентам в уклонении от уплаты налогов. UВS в ближайшее время решит, будет ли подавать новые апелляции.


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