В Париже суд более чем вдвое снизил рекордный штраф, назначенный швейцарскому банку UВS

Теперь кредитная организация должна выплатить не 3,5 миллиарда, а один миллиард евро, а также компенсировать французским властям ущерб и судебные издержки.

Банк признал виновным по делу о помощи французским клиентам в уклонении от уплаты налогов. UВS в ближайшее время решит, будет ли подавать новые апелляции.