Расследованием дела о взрыве в серпуховской православной гимназии займется центральный аппарат СК

Соответствующее поручение дал глава ведомства. ЧП произошло на территории учебного заведения этим утром. Пострадали 12 человек, в том числе и подозреваемый в организации взрыва – по некоторым данным он мог изготовить устройство из ракет для фейерверка. Подросток в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при монастыре. Источник агентства ТАСС сообщает, что мотивом злоумышленника могла стать месть за конфликт с другими учащимися и преподавателями.