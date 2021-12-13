Расследованием дела о взрыве в серпуховской православной гимназии займется центральный аппарат СК

Соответствующее поручение дал глава ведомства. ЧП произошло на территории учебного заведения этим утром. Пострадали 12 человек, в том числе и подозреваемый в организации взрыва – по некоторым данным он мог изготовить устройство из ракет для фейерверка. Подросток в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при монастыре. Источник агентства ТАСС сообщает, что мотивом злоумышленника могла стать месть за конфликт с другими учащимися и преподавателями.
2021-12-13T21:31:21+03:00
2021-12-13T21:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 13 декабря 2021
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