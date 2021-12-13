Евросоюз обсуждает с США и Великобританией новые санкции против России

Они могут быть введены в случае вторжения на Украину, — передает агентство Reuters заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Сегодня министры иностранных дел альянса собрались в Брюсселе. Обсуждалось постепенное усиление санкций – от возможных запретов на поездки и замораживания активов российских политиков – до запрета финансовых связей с Россией, — отмечает Reuters.

