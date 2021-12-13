Пожар на складе около Парка Горького в Москве локализован — ГУ МЧС

Пожарные локализовали возгорание на складе около Парка Горького в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

«В 19:43 мск пожар локализован. Горящий двухъярусный ангар находится на прилегающей к парку территории», — сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 100 кв. метров. В главке ранее сообщили, что в 18:55 мск поступило сообщение о пожаре на Крымском Валу, дом 9. Сведения о пострадавших не поступали.

«На территории Парка Горького возгорания нет. Возгорание складского помещения произошло на прилегающей к Парку Горького территории, на месте работают МЧС и другие оперативные службы. Парк обеспечил доступ техники МЧС для ликвидации пожара», —

уточнили ТАСС в пресс-службе Парка Горького.