В Екатеринбурге арестовали полицейского, распространявшего наркотики ради повышения уровня раскрываемости

По версии следствия, в начале месяца старший оперуполномоченный приобрел запрещенные вещества в интернете и сделал так называемую закладку, чтобы задержать тех, кто за ней придет. Об этом сообщает интернет-издание Znak.com.

В отделении полиции сейчас проводится служебная проверка. По ее итогам руководителям дадут оценку за допущенное ЧП и просчеты в профилактической работе с личным составом.

