На оценку эффективности вакцин против омикрон-штамма коронавируса, по подсчетам Минздрава, может уйти до трех недель

По словам Михаила Мурашко, важно провести большое количество исследований с плазмой уже вакцинированных людей, посмотреть особенности поведения вируса в клетках. Он отметил, что пока у заболевших омикроном, болезнь протекает с незначительными симптомами, или вовсе без них.

Накануне в Центре имели Гамалеи утверждали, что эффективность вакцины Спутник против нового штамма проверят в течение 10 дней.

В целом медики по всему миру отмечают достаточно легкое течение болезни зараженных омикроном. Однако сегодня в Великобритании сообщили о первом случае смерти среди инфицированных этой разновидностью вируса.