Остальные страны выступили за принятие документа. Авторы проекта предлагали обратить внимание миротворческих миссий, в основном, в Африке, на то, как на их деятельность влияют неблагоприятные последствия изменения климата.
В заявлении российского постпредства говорится, что в этом усматривается попытка переложить вину на сами развивающиеся государства.
Россия заблокировала проект резолюции ООН по климату. Против также проголосовала Индия, Китай воздержался
Остальные страны выступили за принятие документа. Авторы проекта предлагали обратить внимание миротворческих миссий, в основном, в Африке, на то, как на их деятельность влияют неблагоприятные последствия изменения климата.