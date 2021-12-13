Россия заблокировала проект резолюции ООН по климату. Против также проголосовала Индия, Китай воздержался

Остальные страны выступили за принятие документа. Авторы проекта предлагали обратить внимание миротворческих миссий, в основном, в Африке, на то, как на их деятельность влияют неблагоприятные последствия изменения климата.

В заявлении российского постпредства говорится, что в этом усматривается попытка переложить вину на сами развивающиеся государства.