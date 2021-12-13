Невеста Ивана Сафронова рассказала, что ее сторис в Instagram смотрели с аккаунта арестованного журналиста

В разговоре с сетевым изданием «Медиазона*» (признанным иностранным агентом), Ксения Миронова уточнила, что эту страницу не восстанавливали родственники, а адвокаты отвергли какие-либо действия, подразумевающие использование телефона — сейчас он находится в следственном управлении ФСБ, где, как предположила Миронова, там его используют следователи.

Она высказала опасения относительно того, что на его страницу или в переписку могут что-то добавить.

Сафронова обвиняют в государственной измене. Он находится в СИЗО с прошлого лета.



* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.