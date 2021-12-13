Суд запретил депутату Госдумы Валерию Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома по ночам

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал представителю КПРФ меру пресечения, — сообщает агентство РИА Новости.

Ранее Госдума согласилась снять с него неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности. По версии следствия, Рашкин в октябре, не имея на то разрешения, поучаствовал в охоте на лося в Саратовской области. Уголовное преследование депутат считает политически мотивированным и не исключает, что стал жертвой провокации.

