Подозреваемый в стрельбе у ночного клуба под Курском сам пришел в полицию

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 21-летний местный житель сделал это, когда увидел, что его разыскивают. Он даст показания, после чего решится вопрос о его задержании.

Инцидент произошел накануне вечером. На входе в клуб молодой человек обстрелял охранников из травматического пистолета. Пять сотрудников пострадали. По версии следствия, причиной мог стать словесный конфликт, который произошел между посетителями и охраной несколько дней назад. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.