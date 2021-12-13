Компании «Т Плюс» грозит крупный штраф по обвинению в манипуляции ценами на электроэнергию

Как пишет газета «Коммерсантъ», Федеральная антимонопольная служба считает, что пять электростанций холдинга подавали завышенные заявки на торги. Из-за этого цены в отдельных регионах и в целом на европейской части страны и на Урале, росли выше обычного.

В рамках административного дела «Т Плюс» могут оштрафовать на 10 миллиардов рублей. На прошлой неделе глава компании говорил, что считает обвинения несправедливыми.

