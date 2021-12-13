Это сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Как уточняется, сведений о пострадавших пока не поступало. На месте находятся пожарные расчеты и машины скорой помощи.
На Садовом кольце в районе парка пробка в обоих направлениях.
В Парке Горького в Москве горит склад с резиной. Огнем охвачена площадь 100 квадратных метров
Это сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Как уточняется, сведений о пострадавших пока не поступало. На месте находятся пожарные расчеты и машины скорой помощи.