В Парке Горького в Москве горит склад с резиной. Огнем охвачена площадь 100 квадратных метров

Это сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Как уточняется, сведений о пострадавших пока не поступало. На месте находятся пожарные расчеты и машины скорой помощи.

На Садовом кольце в районе парка пробка в обоих направлениях.

