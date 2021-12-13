Иностранный бизнес призвал Россию отменить обязательные проверки зарубежных специалистов на наркотики и ВИЧ

Международные деловые ассоциации предупреждают, что Россия может потерять привлекательность как место работы для иностранцев, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо, которое подписали 10 организаций. В их числе Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса.

Согласно документу, который вступает в силу в конце этого месяца, иностранцы, въехавшие в Россию для работы, должны будут пройти соответствующий медосмотр. В пояснительной записке к закону говорилось, что это повысит уровень санитарно-эмидемиологической безопасности и поспособствует раскрываемости преступлений.

