В Парке Горького в Москве начался пожар

Как сообщает агентство РИА Новости прилегающую территорию заволокло дымом, на внешней стороне Садового кольца образовалась пробка. На месте уже около 15 пожарных машин и кареты Скорой помощи. Что горит, пока неясно.

Парк Горького центральный парк столицы, чью территорию посещает больше 40 тысяч человек в будние дни и 250 тысяч в выходные.

