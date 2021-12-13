Владимир Путин призвал Бориса Джонсона незамедлительно начать переговоры о непродвижении НАТО на восток

Российский и британский лидеры провели телефонный разговор. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Джонсон, как и другие западные лидеры, выразил обеспокоенность по поводу масштабных передвижений российских войск возле украинских границ. Путин в ответ обвинил Киев в обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе и сказал об активном военном освоении территории Украины странами НАТО, что создает угрозу безопасности России.

