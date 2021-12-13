Организаторам концерта в клубе «Гигант-холл» грозит штраф

Мероприятие не согласовали с городской администрацией, а посетители не носили маски.

Под проверку чиновников угодила группа «25/17», которая и выступала в клубе на Кондратьевском проспекте. В Смольном уверены, что в зале было более тысячи зрителей, а организаторы допустили нарушения мер санитарной безопасности. В комитете по культуре их назвали «грубейшими». Сотрудники и посетители были без масок, в клубе не было средств дезинфекции и разметки социальной дистанции. Позднее в в клубе пояснили, что на данную дату концертный зал сдавали в аренду физическому лицу, коммерческой деятельности концертный зал не осуществлял. Всего же за минувшую неделю, антикоронавирусные проверки провели более чем в сотне заведений. QR-коды, которые дают право работать во время пандемии, средства индивидуальной защиты, журналы термометрии и дезинфекции проконтролировали в магазинах, предприятиях сферы услуг и заведениях общепита. Нарушения обнаружили на 13 объектах. Также рейды выборочно проводили в театрах и на концертных площадках. Осенью в поле зрения проверяющих попал музыкально-драматический театр «Буфф». У него отозвали QR-код. В частности, из-за того, что в фойе работал буфет, а у посетителей не измеряли температуру при входе в здание. Впоследствии театр право на работу себе вернул.

Виновным в несоблюдении санитарных мер грозит штраф в 300 тысяч рублей. Сумма может вырасти до миллиона, если в результате нарушений появятся пострадавшие.