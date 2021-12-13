Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность присутствием войск РФ близ Украины

Борис Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность присутствием войск РФ близ Украины — Bloomberg.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора подробно изложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

«Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении.