Евросоюз ввёл санкции в отношении ЧВК «Вагнер»

Под ограничения попали и некоторые компании, которые предположительно с ней сотрудничали.

Группа Вагнера, как считают в ЕС, несёт ответственность за пытки, внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства, а также другие нарушения прав человека на территории Сирии, Ливии, ЦАР, Судана и Украины. Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

Там сказано, что под санкции попадает сама частная военная компания «Вагнер» и восемь человек. Среди них, например, россиянин Дмитрий Уткин, которого в документе называют основателем организации, и Валерий Захаров, указанный как «советник президента ЦАР по вопросам безопасности» и «ключевая фигура в командной структуре ЧВК». Последний, как отдельно отмечается в журнале ЕС, отвечал за безопасность журналистов Охрана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в африканской республике в 2018-ом году.

Пока что лица, указанные в списке, решение Брюсселя публично не комментировали. Официально нет даже подтверждения того, что они действительно связаны с ЧВК. Несколько лет назад агентство РБК писало, что Дмитрий Уткин устроился на работу в ресторанный холдинг, который принадлежит предпринимателю Евгению Пригожину.

Помимо прочего, под санкции попали три российские компании. Это ООО «Велада», «Меркурий» и «Евро полис». Все они занимаются добычей нефти в Сирии.

Группа Вагнера – это неофициальное вооружённое формирование. Ранее интернет-издание The Bell писало, что работу ЧВК курируют в Главном управлении Генштаба Вооружённых сил.