В Москве скончался режиссер Сергей Соловьев

В Москве умер режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Ему было 77 лет. В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ситуация осложнялась диабетом и проблемами с сердцем.

Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа, на его счету два десятка фильмов, в том числе «Станционный смотритель», «Асса», «Черная роза эмблема печали красная роза эмблема любви» и «Дом под звездным небом».

В 80-х режиссер входил в жюри Венецианского кинофестиваля.