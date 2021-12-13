В Белоруссии впервые за 25 лет сменили главу Центризбиркома

Новым руководителем ЦИК стал бывший министр образования Игорь Карпенко. Он сменил Лидию Ермошину, которая впервые вошла в состав комиссию в 92-м году, а в 96-м возглавила ее. На этом посту Ермошина провела два референдума, которые расширили полномочия Лукашенко и пять президентских выборов. Последние из них привели к самым массовым в истории страны протестам.

