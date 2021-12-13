Швейцарский суд разрешил экстрадицию в США российского бизнесмена Владислава Клюшина

Адвокат предпринимателя, как передает агентство Reuters, связал преследование с работой и контактами его подзащитного в российском правительстве, которые дали ему доступ к секретной информации.

Клюшин основатель компании М-13, которая, среди прочего, разработала для Кремля систему мониторинга СМИ. Он был арестован в Швейцарии в марте по запросу США, где обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации.

Адвокаты бизнесмена уже подали жалобу на вердикт, подтвердивший его выдачу американскому правосудию.

