Присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию

При этом, как сообщает агентство Интерфакс, коллегия посчитала, что все четверо достойны снисхождения. С учетом этого решения им больше не грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, четыре года назад в ходе международной спецоперации в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в российском посольстве в Буэнос-Айресе, были задержаны трое граждан России. Бизнесмена Андрея Ковальчука по обвинению в организации преступления объявили в международный розыск, задержал в Берлине и экстрадировали в Москву. Никто из фигурантов свою вину не признал.

