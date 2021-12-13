Жеребьевку Лиги Чемпионов – главного клубного футбольного турнира Европы пришлось отменить и провести снова

Процесс определения соперников довольно сложен и далек от спонтанности. Согласно правилам, в первых раундах плей-офф не могут играть команды, которые уже встречались в подгруппах или представители одной страны. Для того, чтобы этого не произошло шары помещают в разные емкости. Достают их как правило известные футболисты. На этот раз роль была отведена бывшему игроку Зенита и Арсенала Андрею Аршавину, поскольку финал этого сезона пройдет в Санкт-Петербурге. К удивлению организаторов Аршавин свел в одну пару испанский Вильяреал и английский Манчестер Юнайтед, которые не могли попасть в пару, как представители одной группы. Испанцы подали протест, жеребьевку отменили, объяснив это сбоем программного обеспечения и неверными инструкциями. Повторная процедура жизни Вильяреалу не облегчила. Он сыграет с другим клубом из Манчестера – Сити, а Манчестер Юнайтед встретится с Пари-Сен-Жермен.

По итогам жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Питерский Зенит сыграет с испанским Бетисом.