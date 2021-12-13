South China morning post: Китай вряд ли встанет на чью-либо сторону в российско-украинском конфликте

Китай вряд ли встанет на чью-либо сторону в российско-украинском конфликте, пишет гонконгская газета «Саус Чайна морнинг пост».

Аналитики считают, что Пекин не имеет ни возможностей, ни желания перейти на сторону Москвы и имеет хорошие отношения с обеими странами. А Российские войска на границе — предупреждение, чтобы Украина не попала в НАТО вот главные выводы журналистки South China morning post Кристин Хуанг.

Опрошенные ей наблюдатели считают, что Китай вряд ли влезет в тлеющий конфликт между Россией и Украиной, поскольку нарастают опасения по поводу российского вторжения и возможности участия американских войск.

За последнее десятилетие Китай и Россия действительно укрепили политические, экономические и военные отношения, и каждая сторона обязалась защищать другую от давления со стороны Соединенных Штатов. В конце июня две страны упрочили взаимоотношения, обновив 20-летний Договор о дружбе и добрососедстве.

Председатель КНР Си Цзиньпин даже отозвался о китайско-российских отношениях как «наглядном примере нового типа международных отношений», которые добавили миру «позитивной энергии».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну возможным «мостом в Европу» для китайского бизнеса.

Украина достигла договоренностей с Китаем о строительстве аэропортов, автомобильных и железных дорог и поблагодарила Пекин за поставки китайской вакцины от COVID-19.

Она также не высказывала мнения по поводу предполагаемых нарушений прав человека в Китае, отозвав свою подпись под международными требованиями о том, чтобы Пекин разрешил независимым наблюдателям в Синьцзян-Уйгурском автономном районе расследовать сообщения о преследовании уйгуров и других мусульманских меньшинств.

Ван Ивэй, эксперт по международным отношениям из Китайского народного университета сказал, что напряженность на границе России и Украины является скорее внутренней европейской проблемой, и Китай вряд ли будет вмешиваться.

«Украинский кризис — это в большей степени европейская проблема, связанная с игрой мускулами, которую ведут Россия и несколько других западных стран, — заявил эксперт Ван. — Еще одним препятствием являются интересы Китая в Европе, поскольку Пекин стремится сохранять с ней позитивные отношения. У него довольно хорошие связи с Киевом, поэтому КНР вряд ли займет сторону Москвы».

Эксперты газеты «Саус Чайна морнинг пост» считают, что Китай будет призывать только к гуманитарному подходу решения проблемы с помощью международных платформ, таких как Организация Объединенных Наций.