Москва и Пекин анонсировали переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

Они пройдут в формате видеоконференции 15-го декабря. В официальных сообщениях говорится о том, что лидеры двух стран обменяются мнениями по самым актуальным глобальным и региональным вопросам. Последний раз Владимир Путин и Си Цзиньпин общались в конце июня.