Москва и Пекин анонсировали переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

Они пройдут в формате видеоконференции 15-го декабря. В официальных сообщениях говорится о том, что лидеры двух стран обменяются мнениями по самым актуальным глобальным и региональным вопросам. Последний раз Владимир Путин и Си Цзиньпин общались в конце июня.
2021-12-13T18:26:38+03:00
2021-12-13T18:26:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:26, 13 декабря 2021
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