Треть российских семей готовы отказаться от высшего образования своих детей из-за высокой стоимости обучения в вузах

Это пишет газета Ведомости, ссылаясь на исследования Высшей школы экономики.
В Госдуме Ведомостям сказали, что количество бюджетных мест в вузах ежегодно увеличивается, однако прежде всего речь идет об учебных заведениях в регионах
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Это пишет газета Ведомости, ссылаясь на исследования Высшей школы экономики.
В Госдуме Ведомостям сказали, что количество бюджетных мест в вузах ежегодно увеличивается, однако прежде всего речь идет об учебных заведениях в регионах