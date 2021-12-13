Уголовное дело по факту взрыва в Серпуховском монастыре будет передано в Центральный аппарат Следственного комитета РФ

Самодельное взрывное устройство сработало возле православной гимназии при женском монастыре в подмосковном Серпухове в районе 8:30 утра. По информации Следственного комитета, его привёл в действие 18-летний юноша, являющийся выпускником данного учебного заведения. Причиной случившегося, как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, могла стать личная неприязнь к педагогам гимназии. По некоторым данным, в школе подозреваемый подвергался травле и задумывался о суициде. В результате инцидента пострадали больше 10 человек. Сам нападавший, как сообщили в СК, выжил и был отправлен в больницу. Ему также проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

После взрыва большинство детей эвакуировали в здание монастыря. Как рассказал ученик одного из младших классов гимназии по имени Денис, дети были очень напуганы, а некоторые не сдерживали эмоций.

Территория учебного заведения была оцеплена. На месте работали полицейские, следователи и эксперты-криминалисты, а рядом со зданием дежурили бригады скорой помощи. Родители, приезжавшие в гимназию за своими детьми, произошедшим были шокированы и от комментариев, в основном, отказывались. Подобная реакция была и у прихожан монастыря. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Как сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Московской области Ольга Врадий, следователи проводят допросы родственников подозреваемого и обыски по местам его жительства.

Сейчас жизням пострадавших во время взрыва ничего не угрожает. По словам представителей областных властей, детям и взрослым, оказавшимся рядом с местом происшествия, была оказана своевременная медицинская помощь.

Отводка

Для координации действий силовиков на место взрыва отправился прокурор Московской области.

Русская Православная церковь готова оказать содействие всем пострадавшим в результате взрыва в монастыре, — сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда.

Детский физиолог Марьяна Безруких объясняет возросшую агрессию среди подростков условиями жизни во время пандемии. Русская православная церковь пообещала оказать помощь всем пострадавшим в результате взрыва.