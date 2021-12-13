Мосгорсуд приговорил к длительным срокам двоих человек по обвинениям в убийстве криминального авторитета Япончик

Мосгорсуд приговорил к длительным срокам двоих человек по обвинениям в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Он скончался еще в 2009-ом году.

Джамбула Джанашия и Муртази Шадания, которых коллегия присяжных ранее уже признала виновными, получили 15 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Следствие утверждало, что они причастны к убийству, незаконному обороту технических средств, предназначенных для негласного получения информации и к незаконному обороту оружия.

По версии ведомства, Джанашия вместе с подельниками вели скрытое наблюдение за убитым криминальным авторитетом. Шадания в свою очередь, также обеспечивал связь между различными организаторами покушения, участвовал в перевозке оружия убийства в Москву.

Обоих осуждённых арестовали в 2020-ом, почти через 11 лет после смерти Вячеслава Иванькова. Криминальный авторитет скончался от ран, полученных на выходе из ресторана «Тайский слон» на северо-западе Москвы. Снайпер выстрелил в Япончика из припаркованного неподалёку автомобиля.

Астамур Бутба, которого следствие называет исполнителем убийства, скрылся от властей. Он объявлен в международный розыск. Также не нашли и предполагаемого заказчика преступления – криминального авторитета Илью Симонию. В СК отмечали, что люди, связанные с покушением на Иванькова, могут скрываться в Абхазии. Власти республики, однако, отказались выдавать своих граждан другому государству, поскольку это запрещает Конституция.

Вячеслав Иваньков был одним из лидеров преступного мира. Считается, что он действовал в составе ОПГ с начала семидесятых годов.