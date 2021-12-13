Группа компаний «Ключавто» купит 100% акций автодилера «Рольф»

Действующие контакты с автопроизводителями будут сохранены, кроме того «Рольф» выполнит все текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами, сообщили в Альфа-банке, который финансирует куплю-продажу.

Сделка проходит на фоне уголовного дела в отношении главы автодилера Сергея Петрова и ряда руководителей компании. Два года назад он был арестован по обвинению в незаконном выводе 4 миллиардов рублей за рубеж. Тогда бизнесмен находился в Австрии и отказался возвращаться на родину. Кроме того, в конце прошлого месяца стало известно, что Генпрокуратура подала иск о взыскании 13 миллиардов с «Рольфа» и его основателей. В Ведомстве утверждают, что Петров незаконно занимался предпринимательской деятельностью, будучи депутатов.

На деле же это преследование необходимо для того, чтобы отомстить Сергею Петрову за его работу в Думе, сказал в интервью «Эху» политик Дмитрий Гудков.

Сам Сергей Петров в интервью журналу Forbes сказал, что в результате сделки образуется новая хорошая компания, оборот которой составит более полутриллиона рублей.

Сейчас «Рольф» через кипрскую организацию контролирует семья бизнесмена. Сам он занимает 127-е место в списке самых богатых предпринимателей по версии Forbes

Как ожидается, сделка будет завершена в I квартале будущего года.