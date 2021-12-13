Мурашко: Все пациенты, у которых в России выявлен штамм коронавируса омикрон, находятся в удовлетворительном состоянии

Все пациенты, у которых в России выявлен штамм коронавируса омикрон, находятся в удовлетворительном состоянии, – утверждает глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, у данных пациентов выработался иммунитет. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что омикрон выявлен еще у 16-ти граждан, которые приехали в Россию.

Врач Александр Соловьев сказал в эфире «Эха», что все современные вакцины должны обеспечить защиту от нового штамма.

По словам Соловьева, делать выводы о том, что омикрон опаснее других штаммов, пока рано.

