Госдума сняла с рассмотрения правительственный законопроект о введении цифровых кодов в самолётах и поездах

Решение принял Совет нижней палаты. Законопроект будут серьёзно дорабатывать. Много вопросов вызвал и документ о введении QR-кодах в общественных местах, но несмотря на это Госдума займётся им в ближайшие дни.

Законопроекты, которые должны унифицировать применение QR-кодов по всей стране, правительство внесло в Госдуму в середине ноября.

Для обсуждения проекта закона о QR-кодах на некоторых видах транспорта время не настало. Совет Госдумы единогласно поддержал предложение спикера и снял с рассмотрения документ, написал в телеграм-канале Вячеслав Володин. Ранее депутатам велел это сделать президент. Владимир Путин предупредил, что опрометчивые решения ограничивают права людей и создают им дополнительные проблемы. Таким образом, QR-коды в поездах и на самолётах временно откладываются. Другой проект закона о введении qr-кодов в общественных местах – и это не скрывает руководство фракции Единой России — сторонников меры – тоже необходимо серьёзно менять. При этом его с обсуждения не сняли, и в четверг Госдума рассмотрит документ в первом чтении. Партия власти его поддержит только при глубокой доработки, сказал глава фракции Едра в нижней палате Владимир Васильев.

Отмечу, до того как собрался совет Госдумы фракции поочерёдно обсуждали в здании на Охотном ряду правительственные инициативы в том числе с вице-премьером Татьяной Голиковой. Кроме единороссов остальные фракции в Госдуме не поддержат документ о цифровых кодах в ресторанах, барах и других общественных местах. Коммунисты самые убеждённые противники вакцинации и QR-кодов раскритиковали предложения правительства. Недостаточно проработанной назвал инициативу лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, что её можно трактовать как принуждение россиян к вакцинации. На то, что один из законопроектов Госдума в четверг не рассмотрит, повлияло серьёзное общественное недовольство и позиция партии, сказал «Эху» секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

С КПРФ солидарны ЛДПР и Справедливая Россия — За Правду. Её лидер Сергей Миронов назвал принципиальной ошибкой законопроект о QR-кодах. Он напомнил, что привитые могут быть переносчиками инфекции. Поэтому идея создать зоны якобы чистые от ковида и поместить туда вакцинированных или переболевших людей может привести к их заражению. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в телеграм-канале дал понять, что фракция не поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах. Причины не пояснил. Во фракции «Новые люди» называют нарушением конституции законопроект о QR-кодах и тоже голосовать за него не намерены. Тем временем член единой россии и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв даже не исключил, что коды возможно не придётся вводить, если ситуация с ковидом улучшится. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила депутатам, зачем вообще нужен законопроект о QR-кодах. По ее словам, он никак не ограничивает права граждан

Снятие с рассмотрение законопроекта о цифровых кодах в транспорте обусловлено заботой об интересах граждан, — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков сказал в эфире Эха, что власти решили не накалять обстановку.

Константин Ремчуков добавил. Что негативное отношение населения к правительственным законопроектам заставило власти говорить о возможной выдаче цифровых кодов по количество антител к коронавирусу. Социолог Константин Гаазе в эфире Эха предположил, что инициатива о QR-кодах негативно сказалась на рейтинге доверия президенту

Константин Гаазе считает, что для Кремля при этом важно, чтобы правительство сохранило свое лицо.