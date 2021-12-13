Суд назначил 15 и 16 лет колонии обвиняемым в убийстве криминального авторитета Иванькова, известного как Япончик

Суд назначил 15 и 16 лет колонии обвиняемым в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Джамбул Джанашия и Муртаз Шадания были признаны виновными в убийстве, незаконном обороте оружия и спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, — об этом сообщает агентство Интерфакс.

Иваньков был тяжело ранен летом 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и осенью скончался в больнице от полученных ранений. Мотивом убийства, как установил Следственный комитет, стало обещание неизвестных лиц вернуть организатору преступления статус вора в законе.

Ранее к длительному лишению свободы по этому делу был приговорен еще один фигурант. Еще трое, в том числе организатор, скрылись и объявлены в международный розыск