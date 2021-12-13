Индия может стать первым покупателем зенитных систем С-500

Об этом в эфире телеканала РБК сказал вице-премьер Юрий Борисов, отметивший, что поставки начнутся только после того, как новые комплексы в необходимом количестве получит российская армия.

В Рособоронэкспорте ранее говорили, что могут начать экспорт уже в ближайшие несколько лет, но сейчас на ПВО не оформлены разрешительные документы.