Об этом в эфире телеканала РБК сказал вице-премьер Юрий Борисов, отметивший, что поставки начнутся только после того, как новые комплексы в необходимом количестве получит российская армия.
В Рособоронэкспорте ранее говорили, что могут начать экспорт уже в ближайшие несколько лет, но сейчас на ПВО не оформлены разрешительные документы.
Индия может стать первым покупателем зенитных систем С-500
Об этом в эфире телеканала РБК сказал вице-премьер Юрий Борисов, отметивший, что поставки начнутся только после того, как новые комплексы в необходимом количестве получит российская армия.