. Поводом для ограничений стала деятельность в Судане, Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике и на Украине.

Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера. Поводом для ограничений стала деятельность в Судане, Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике и на Украине. В список попали три организации и восемь физических лиц, передает агентство ТАСС. Компании, на которые наложили ограничения, по мнению Брюсселя связаны с наемниками и извлекают выгоду от сирийского режима или поддерживают его.

Главным инициатором санкций стала Франция. Париж предупреждал Москву о серьезных последствиях работы ЧВК в Мали. Власти африканской страны обратились к наемникам после того, как Франция сократила присутствие своих миротворцев.

