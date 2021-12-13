Конституционный суд признал, что разговоры о пытках с подследственными, незаконны

По мнению судей это не имеет отношения к условиям содержания в СИЗО. Норму закона, которая запрещала спрашивать у заключенных об истязаниях, оспаривали московские и петербургские правозащитники. Конституционный суд не мог принять другое решение, так как он часть системы. Так считает бывший член петербургской ОНК и одна из заявительниц по этому делу Яна Теплицкая.

После решения судей правозащитники обратятся к обеим палатам Федерального собрания и в Страсбургский суд. Они также не исключили, что повторно направят иск в Конституционный суд.