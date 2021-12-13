Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Об этом объявил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

Уже почти сто лет журнал «Тайм» объявляет «Персоной года» одного человека или группу людей, которые оказывают самое большое влияние на события в мире за прошедшие 12-ти месяцев. Но эффект, который эти люди оставляют, иногда длится гораздо дольше, чем год. В этом году это точно такой случай.

Человек, оказывающий чрезвычайно сильное влияние на жизнь на Земле и, потенциально, на внеземную жизнь тоже. От кризиса, связанного с изменением климата, от беспрецедентного уровня неравенства в обществе к новым границам возможного. Никто не олицетворяет главные темы этого года лучше, чем Илон Маск.

Илон Маск занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 266 миллиарда долларов.