Z Архив новостей новости
5 13 6 397
17:04, 13 декабря 2021

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Об этом объявил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

Уже почти сто лет журнал «Тайм» объявляет «Персоной года» одного человека или группу людей, которые оказывают самое большое влияние на события в мире за прошедшие 12-ти месяцев. Но эффект, который эти люди оставляют, иногда длится гораздо дольше, чем год. В этом году это точно такой случай.

Человек, оказывающий чрезвычайно сильное влияние на жизнь на Земле и, потенциально, на внеземную жизнь тоже. От кризиса, связанного с изменением климата, от беспрецедентного уровня неравенства в обществе к новым границам возможного. Никто не олицетворяет главные темы этого года лучше, чем Илон Маск.

Илон Маск занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 266 миллиарда долларов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Пора назвать лопату лопатой Европа, а вслед за ней и весь мир на грани кризиса, который российские дипломаты уже сравнивают с карибским. Надеюсь, до такого не дойдёт. Но тенденция налицо…

5 66 6 5167 11:03
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 122 6 15312 08.12
Новости

фото: nord-stream2.com Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» сейчас не может быть одобрен Министр считает, что российский газопровод на данный момент не соответствует нормам ЕС…

5 71 6 11921
Блоги

+ Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове 00:06 Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове Число пострадавших при взрыве выросло до 12...

5 102 6 15270 10:34
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 86 6 12960 10.12
Новости

фото: Антон Ваганов/фотохост-агентство ТАСС Сын первого замглавы администрации президента Владимир Кириенко официально возглавил интернет-холдинг VK 38-летний Владимир Кириенко возглавил VK после того, как контроль над холдингом перешёл к СОГАЗу и «Газпром медиа»...

5 42 6 6496
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 190 6 29642 07.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Одиночество И на вызовы этого иллюзорного, придуманного им самим мира он начинает отвечать вполне реальными действиями. И перекраивается бюджет, и приводятся в боевую готовность войска…

5 127 6 21267 08:36
Блоги

Вячеслав Володин: Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы…

5 45 6 7910 06:32
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 240 6 43215 10.12
8читать ;смотреть
Новости

Как минимум 10 подростков пострадали в результате взрыва на территории женского монастыря в Серпухове Выпускник гимназии, устроивший самоподрыв, выжил…

5 107 6 19805
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

На Саммит демократий неча пенять, коли… Вот эти талантливые инновационные мозги как раз и «утекают» в более процветающие, свободные и, да, демократические и правовые государства. К сожалению, это отмечается и в России тоже…

5 149 6 28067 12.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Зеленоглазое такси. А кто в 90-е не колымил? Рассказ Владимира Путина о том, что он подрабатывал частным извозом или «колымил», как говорят в народе, сделал его гораздо ближе к тому самому глубинному народу, из которого он сам и вышел…

5 63 6 12113 12.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 42 6 8841 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 57 6 13028 07.12
Блоги

Алла Борисова журналист

Глядя «оттуда» Если слушать речь нобелевского лауреата Дмитрия Муратова не из России, а, скажем, из Израиля, реакция на нее будет отличаться от реакции в России…

5 22 6 5393 12.12

Популярное за неделю

Новости

В сфере банковских переводов начинают действовать новые правила Согласно требованиям, любой банк будет вправе блокировать карту человека, если сочтет какую-то операцию сомнительной…

5 16 6 22240
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 28 6 75551 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Хотите ли вы, чтобы вашим соседом был полицейский?
5 13 6 5469 08.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Эхо грядущей войны Разговор Байдена с Путиным отчаянная – последняя? – попытка Запада предотвратить войну. Запад не хочет этой войны не столько из приверженности гуманистическим ценностям…

5 224 6 121738 08.12
Блоги

+ Нобелевская речь Дмитрия Муратова Нобелевская речь Дмитрия Муратова Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании…

5 232 6 88678 10.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9354697
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5109458

Сегодня в эфире