Крупнейшего российского автодилера «Рольф» продадут на фоне уголовного дела против его основателя

Сто процентов акций компании приобретает «Ключавто». Об этом сообщает Альфа-Банк, выдавший на эти цели кредит.

В 2019 году в отношении основателя Рольфа Сергея Петрова завели дело о незаконном выводе за границу 4 миллиардов рублей. Бизнесмен, живший в Австрии, отказался возвращаться в Россию и назвал дело рейдерским захватом.