В Москве мужчина с ножом напал на врача в стоматологии

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию, между ними произошел конфликт на бытовой почве. По предварительным данным, пациент был недоволен результатами лечения. Он ударил медика ножом в живот. Сейчас врач госпитализирован. Угрозы для его жизни нет.

Нападавший задержан и в ближайшее время будет доставлен на допрос к следователю. Возбуждено уголовное дело.

