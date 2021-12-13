Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию, между ними произошел конфликт на бытовой почве. По предварительным данным, пациент был недоволен результатами лечения. Он ударил медика ножом в живот. Сейчас врач госпитализирован. Угрозы для его жизни нет.
Нападавший задержан и в ближайшее время будет доставлен на допрос к следователю. Возбуждено уголовное дело.
В Москве мужчина с ножом напал на врача в стоматологии
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию, между ними произошел конфликт на бытовой почве. По предварительным данным, пациент был недоволен результатами лечения. Он ударил медика ножом в живот. Сейчас врач госпитализирован. Угрозы для его жизни нет.