Жеребьевку плей-офф футбольной Лиги чемпионов проведут заново

Как сообщает пресс-служба УЕФА, из-за технической проблемы процесс был грубо нарушен и произошла существенная ошибка.

По итогам жеребьевки получилось, что английский Манчестер Юнайтед должен сыграть против испанского Вильярреала, при этом команды не могли встретиться друг с другом, так как выступали в одной группе. Повторная процедура назначена на 17 часов.