Никиту Михалкова переизбрали главой Союза кинематографистов России

Режиссер занимал эту должность с 1997 года с перерывом в 2008-2009 годах. Михалков отметил, что Союз кинематографиство по большому счету «единственный в стране, который без государственной помощи не развалился за эти 19 лет», — цитирует режиссера агентство ТАСС. Он выразил надежду, что господдержка станет ежегодной.

