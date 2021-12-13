Совет Госдумы официально снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Это предложение было поддержано единогласно, — написал в телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что при обсуждении этого вопроса депутаты отталкивались от слов президента о недопустимости опрометчивых решений, которые ограничивают права граждан и создают дополнительные проблемы.

Месяц назад правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые вводят QR-коды на общефедеральном уровне.

Документ, который предполагает наличие кода при посещении общественных мест, парламент рассмотрит в четверг.

