МТС купит разработчика системы платы по лицу в метрополитене

Для этого мобильный оператор создал новую компанию INTEMA. Она займется приобретением активов в области искусственного интеллекта. Ее первая сделка – покупка VisionLabs за 7 миллиардов рублей, — пишет газета РБК. Компания была основана в 2012 году. Она специализируется на проектах в области распознавания лиц и объектах, а также дополненной и виртуальной реальности.

