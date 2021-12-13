Законопроект о QR-кодах в общественных местах создает нетерпимость в обществе – депутат

Законопроект о QR-кодах в общественных местах создает нетерпимость в обществе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике, фракция КПРФ, Александр Ющенко.

«Это [снятие с рассмотрения законопроекта о введении цифровых кодов в транспорте] результат принципиальной позиции нашей фракции, гражданского общества и людей, которые непосредственно обращались адресно к депутатам «Единой России», в частности к председателю Государственной Думы Володину. <...> Мы прекрасно видели на практике, насколько, этот законопроект элементарно вводит режим нетерпимости определенной. Моя точка зрения, что этот трагический случай в МФЦ мог не произойти в принципе, неуравновешенный человек, который имел оружие, если бы не было такого рода истерии, которая нагнетается сегодня в обществе», — сказал он.

А.Ющенко отметил, что КПРФ будет голосовать против законопроекта о QR-кодах в общественных местах.

«Только что закончила выступать Голикова, которая продолжает свой законопроект касательно инструментов о контроле, так называемых QR-кодов, хотя она старается это называть по-своему, но сути это не меняет. Мы будем голосовать против этого законопроекта. Будем настаивать, чтобы услышали голос граждан не отчасти, не только на транспорте, а в целом, такого рода разделение общества абсолютно неприемлемо», — заключил он.

Фракция «Единая Россия» поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии его серьезной доработки. Глава комитета Госдумы по безопасности, Василий Пискарев высказал уверенность в том, что принять закон до конца календарного года не удастся. Причина заключается в том, что в первом чтении документ рассмотрят только через три дня, затем же дается месяц на внесение изменений в исходный текст. В.Пискарев также допустил, что новые нормы вообще не потребуются, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

В целом, как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, которая присутствует на встрече с фракциями, не стоит думать, что власти пытаются ограничить права граждан. Закон лишь вводит единый документ о вакцинации, перенесенном коронавирусе и медотводе, подчеркнула Голикова. Т.Голикова также отметила, что переболевшие и привитые иностранными вакцинами граждане также смогут получить QR-код, но после анализа на антитела.

Председатель нижней палаты парламента, член «Единой России» Вячеслав Володин ранее заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте будет снят с обсуждения. По его словам, к такому решению депутаты пришли после учета мнений субъектов и обращений граждан.