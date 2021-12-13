Преследование основателя российского автодиллера «Рольф» Петрова является местью за его депутатскую независимость

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков.

«Для меня совершенно очевидно, что просто идет расправа с бывшим депутатом. Сергей Петров был одним из 5 депутатов, кто голосовал всегда независимо, он не голосовал за аннексию Крыму, он голосовал против «закона подлецов», он голосовал против большинства путинских репрессивных законов. Я уверен, что ему это просто не могут простить. Эта волна репрессивная в отношении Петрова началась еще в то время, когда он был депутатом, и продолжается, поскольку у нас сейчас нет никакого инвестиционного климата, ни правовой системы, ни судов. У нас силовики занимаются постоянно произволом, никаких сдержек и противовесов нет. С каждым годом мы видим, что беззаконие приобретает все новые формы и новые масштабы. Можно только пожелать Сергею Петрову удачи, он был честным и достойным депутатом», — сказал он.

Ранее стало известно, что крупнейший российский автодилер «Рольф» будет продан. 100 акций «Рольфа» приобретает группа компаний «Ключавто», сделку профинансирует «Альфа Банк».

В конце ноября Генпрокуратура подала иск о взыскании почти 13 миллиардов рублей с «Рольфа» и его основателя, бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Надзорное ведомство утверждает, что он незаконно занимался бизнесом, будучи парламентарием.