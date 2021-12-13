Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков.
«Для меня совершенно очевидно, что просто идет расправа с бывшим депутатом. Сергей Петров был одним из 5 депутатов, кто голосовал всегда независимо, он не голосовал за аннексию Крыму, он голосовал против «закона подлецов», он голосовал против большинства путинских репрессивных законов. Я уверен, что ему это просто не могут простить. Эта волна репрессивная в отношении Петрова началась еще в то время, когда он был депутатом, и продолжается, поскольку у нас сейчас нет никакого инвестиционного климата, ни правовой системы, ни судов. У нас силовики занимаются постоянно произволом, никаких сдержек и противовесов нет. С каждым годом мы видим, что беззаконие приобретает все новые формы и новые масштабы. Можно только пожелать Сергею Петрову удачи, он был честным и достойным депутатом», — сказал он.
Ранее стало известно, что крупнейший российский автодилер «Рольф» будет продан. 100 акций «Рольфа» приобретает группа компаний «Ключавто», сделку профинансирует «Альфа Банк».
В конце ноября Генпрокуратура подала иск о взыскании почти 13 миллиардов рублей с «Рольфа» и его основателя, бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Надзорное ведомство утверждает, что он незаконно занимался бизнесом, будучи парламентарием.
Преследование основателя российского автодиллера «Рольф» Петрова является местью за его депутатскую независимость
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков.