Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, кроме того следствие просит ограничить его в ряде действий

Депутату Государственной Думы Валерию Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, кроме того следствие просит ограничить его в ряде действий.

Преступление, которое инкриминируют Рашкину, подпадает под 258 статью Уголовного кодекса. Это деяние, совершенное группой лиц с применением транспортных средств, которое принесло значительный ущерб, в данном случае до 80 тысяч рублей. Парламентарий своей вины не признает. Он утверждает, что был уверен в том, что не нарушал закон. Об этом ТАСС рассказал адвокат Рашкина Константин Лазарев. Кроме того, он добавил, что следствие обратилось в суд с просьбой запретить обвиняемому выходить из дома ночью и общаться со свидетелями. Напомню, что Рашкина задержали в Саратовской области. В багажнике машины, на которой он ехал, нашли разделанную тушу лося, а поблизости обнаружили зарегистрированное на него ружье и охотничий билет на его имя. Государственная Дума лишила члена фракции КПРФ депутатской неприкосновенности.

По указанной статье Рашкину грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.