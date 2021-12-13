Следователи назвали попыткой суицида взрыв в подмосковной православной гимназии

Сам нападавший жив, он находится в реанимации.

18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогу образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом. Об этом говорится в заявлении представителя подмосковного главка СК Ольги Врадий. Она отметила, что взрыв произошел в половине девятого утра. Ранее в ведомстве также отчитывались о заведении уголовного дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

Инцидент случился в гимназии при Владычном Введенском монастыре. Агентство ТАСС со ссылкой на Подольскую епархию РПЦ сообщает, что мужчина сначала пытался попасть внутрь здания, но не смог, потому что железные двери были закрыты. Взрыв произошёл на крыльце. Находящиеся неподалёку учащиеся получили травмы. В правоохранительных органах отмечают, что после ЧП в больницы доставили восемь детей. Тяжело никто не пострадал, но один ребёнок госпитализирован.

В епархии уточнили, что устроивший взрыв человек ранее учился в гимназии. Там отметили, что у него была «противоречивая характеристика», но других подробностей не назвали.

Отводка

Православная гимназия в Серпухове была открыта в 2001-ом году. Помимо обычных предметов, её ученики изучают православный катехизис, церковнославянский и латинский языки, а также историю церкви.